Repubblica - La grande fuga dei toscani: spunta un retroscena su Sinatti

TuttoNapoli.net

© foto di Pierpaolo Matrone

"La grande fuga dei toscani". Prende questo titolo l'editoriale scritto da Antonio Corbo e pubblicato da La Repubblica: "Rudi Garcia ha imposto nel suo staff il preparatore Paolo Rongoni, con ruolo di responsabile. Per Sinatti sarebbe stato inevitabile accettare un ruolo subordinato a Rongoni. Ha preferito dimettersi per non perdere la fiducia dei giocatori, che avrebbero dovuto seguire il programma Rongoni.

Con Sinatti, è opinione diffusa, volavano tutti in partita. De Laurentiis ha provato a fermare anche Sinatti, che mercoledì ha chiesto però di essere liberato. Irrevocabili le dimissioni. Come avevano fatto Spalletti e Giuntoli. Curiosa coincidenza: tre amici, tre professionisti toscani, tre protagonisti dello scudetto.