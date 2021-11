Repubblica - La nuova idea dell'AIA: rendere pubblici gli audio di arbitri e VAR

Prima della fine del campionato in corso, l'AIA sta pensando di introdurre una nuova pratica per spiegare eventuali errori arbitrali e placare le polemiche. L'idea è quella di far ascoltare al pubblico da casa gli audio delle conversazioni in campo tra direttore di fara e VAR per una decisione chiave. Difficile che ciò accada in diretta, più semplice a posteriori utilizzando le conversazioni salvate per scopi didattici. Un modo per dare una spiegazione indiretta delle scelte degli arbitri. A riportarlo è La Repubblica.