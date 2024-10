Repubblica - Lukaku, gli assist sono diamanti: stavolta Conte non deve rispondere sulla forma

Il Napoli vince e si conferma in vetta alla classifica, anche se Antonio Conte deve sopportare un tempo di malinconica apatia del Napoli. Il quotidiano Repubblica quest'oggi scrive che il suo ex allievo del Chelsea, Cesc Fabregas, rispolvera temi che fecero epoca con il Barcellona: "Un ossessivo possesso palla rende inerme il Napoli fino a imporgli il pari. Immaginate Conte nell’intervallo, la sua scossa per restituire grinta e ritmo che erano proprio mancati".

Antonio Corbo esalta anche la prestazione di Lukaku, autore di un gol e due assist: "Neres non aspetta altro che andare in profondità per allungare in rete l’assist di Lukaku. Non il primo, ma il secondo perché il diamante di Anversa aveva servito McTominay per il gol lampo. Non solo, aveva anche segnato il rigore del secondo vantaggio sul Como. Venerdì di forti chiaroscuri ma che consente a Conte di non intervenire dopo la gara per spiegare i ritardi di forma di Lukaku. Questa forse la migliore prova del belga nella sua sospirata avventura napoletana".