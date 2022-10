Repubblica - Male Ndombele e la difesa: quanto mancheranno Anguissa e Rrahmani!

Antonio Corbo, giornalista ed editorialista de La Repubblica, si è espresso così nel suo fondo per La Repubblica.

Antonio Corbo, giornalista ed editorialista de La Repubblica, si è espresso così nel suo fondo per il quotidiano: "Una squadra così ben lanciata in campionato non può proporre la sfortuna come pretesto. Ma ricorrere ad una analisi severa sui limiti della formazione: funziona male Ndombele, chiamato a sostituire Anguissa, assente per noie muscolari, come Rrahmani, altra assenza rilevante sui due gol del Bologna.

Vanno rivisti al microscopio i due vizi strutturali. Il primo gol dell’olandesino di colore Zirzkzee conclude un’azione avviata dall’argentino Nico Dominguez, che Ndombele da alcuni minuti rinuncia a marcare, minuti che vedono un vivacissimo Dominguez padrone ispirato del centrocampo. La seconda rete del Bologna mette sotto accusa Meret ingannato da un falso rimbalzo, il tiro da lontano del ghanese Musa Barrow gli passa tra i guanti, ma c’è il concorso di colpa di una difesa che rientra male e tardi nelle posizioni. Quanto mancherà al Napoli Rrahmani, il cui rientro sembra molto distante?

Consolano il Napoli la elevata prestazione di Kim nei frangenti delicati ed il gol del primo pari di Juan Jesus. Sulla difesa fanno ombra Mario Rui stanco e Di Lorenzo, generoso nelle proiezioni offensive ma penalizzato in fase difensiva proprio dalle sue scorribande. Fosse bravo in difesa come in avanti sarebbe l’italiano titolare fisso nel Resto del Mondo. Il Bologna scende facile sulla sua sinistra, non a caso la zona di Ndombele e Di Lorenzo, che tuttavia rimane un esemplare elemento ed un capitano altruista, magari troppo".