Repubblica - Martedì parte la missione di McTominay: vincere il ballottaggio con Anguissa

McTominay e Gilmour a segno insieme nella gara della Scozia persa contro la Polonia nel finale. McTominay ha vinto pure il premio di mvp e dopo l'ultimo impegno di domenica si uniranno subito al gruppo di Antonio Conte. Secondo il quotidiano Repubblica, c’è un’attesa spasmodica soprattutto per quanto riguarda McTominay perché - si legge - ha la caratteristiche che il Napoli cercava da anni: è forte fisicamente, ha la capacità d’inserimento in area di rigore e sa farsi rispettare pure sui calci piazzati. La miscela può risolvere molti problemi d’equilibrio, palesati nelle prime tre giornate di campionato.

McTominay scalpita: "Martedì sarà a Castel Volturno alla ripresa (oggi ancora doppia seduta e test in famiglia con la Primavera) assieme a Gilmour. La sua missione è ambiziosa: conquistare la maglia da titolare. Conte ovviamente deciderà soltanto la prossima settimana, ma uno come Scott nel motore può fare la differenza da subito. In attesa delle novità tattiche di Conte (il centrocampo a tre), il ballottaggio con Anguissa - affronterà martedì lo Zimbabwe con il suo Camerun nelle gare di qualificazione di Coppa d’Africa - diventa quasi automatico. McTominay punterà a un ruolo da protagonista".