Repubblica - Mertens, tocca a lui riavvicinarsi al Napoli per riaprire una storia chiusa

Dries Mertens vuole rimanere al Napoli e l'indizio social del like per la sua permanenza è un chiaro segnale di riavvicinamento

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Dries Mertens vuole rimanere al Napoli e l'indizio social del like per la sua permanenza è un chiaro segnale di riavvicinamento dopo la richiesta scritta via mail (2,4 milioni di euro più 1,6 milioni alla firma, commissioni e bonus) che ha segnato il gelo tra le parti. Secondo quanto riferisce Repubblica, la separazione resta l'ipotesi più probabile, ma il belga non ha ancora perso le speranze ed attende il ritorno di ADL da Los Angeles anche se toccherà a lui fare un passo per riaprire una storia al momento chiusa.