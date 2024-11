Repubblica - Milano cambia i piani di Conte: ora è difficile il ruolo di pompiere

La vittoria di San Siro ha cambiato le carte in tavola, rendendo molto più complicato il ruolo di allenatore-pompiere che si è ritagliato Antonio Conte. Lo scrive quest'oggi il quotidiano Repubblica, analizzando la conferenza stampa prima della gara con l'Atalanta con i partenopei in vetta con 4 punti di vantaggio sull’Inter:

"Mantenere il basso profilo diventa quasi impossibile e almeno a livello ambientale il tecnico leccese si è reso conto di dover concedere qualcosa, dunque, con dietro l’angolo la carica dei 50 mila di domani mattina al Maradona (12.30) per la super sfida contro l’Atalanta: 'L’entusiasmo che circonda non rappresenta un problema. Mi pare qualcosa di positivo e non lo spegnerò mai, perché per noi deve diventare benzina. Bisogna cavalcare la passione della gente e dimostrare ai nostri tifosi ogni giorno il senso di appartenenza alla maglia che proviamo, per renderli orgogliosi di noi'".