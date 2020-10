Repubblica - Napoli-Atalanta, confermati mille spettatori malgrado l'aumento dei contagi

E' confermata la presenza di mille tifosi al San Paolo per Napoli-Atalanta nonostante la forte impennata di contagi da Covid-19 palesatasi in settimana. A scriverlo è La Repubblica, secondo cui non c'è stata alcuna deroga contraria, per cui alle 15 a Fuorigrotta ci sarà anche il pubblico. I biglietti non sono in vendita, come al solito sono stati distribuiti a mo' di invito ai tanti sponsor del club.