Repubblica - Napoli mai così forte! Fa ridere e pensare, come i capolavori...

Antonio Corbo , editorialista de La Repubblica, si esprime così nella sua rubrica 'Il Graffio' all'indomani della vittoria del Napoli: "Mai così forte il Napoli, mai così bello e diverso. All’emozione delle vittorie seguono sempre le riflessioni. Lo stupore. Gli interrogativi. Ecco, non solo uno scudetto all’improvviso, non solo la serenità di attenderlo e parlarne senza toccare ferro, non solo la desolata rassegnazione delle altre squadre sperse nella nebbia di limiti, sprechi, paradossi. Tutto sorprende.

Osservando il Napoli mentre fa sua la ventitreesima su 27 patite, viene da domandarsi come mai da un campionato bruciato nel finale ed un enigmatico terzo posto il Napoli sia volato in vetta nel giro di dieci mesi, e guardi ora tutti dall’alto. Peggio di tutti il Milan, fresco campione d’Italia, scivolato giù di 23 punti, sfatto e sfasciato dovrà misurarsi tre volte in aprile con la nuova capolista, il 2 in serie A, il 12 e 18 nei quarti di Champions. A questa squadra non basta più vincere. Il Napoli è come il grande teatro di Napoli. Fa ridere e pensare. Quando si dice, un capolavoro".