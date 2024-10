Repubblica - Neres insidia Kvara per l'Empoli: due elementi spingono il brasiliano

Ne scrive l'edizione odierna di Repubblica

David Neres si candida ad una maglia da titolare con l'Empoli al posto di Kvara, uscito malconcio dalla sfida al Como. Ne scrive l'edizione odierna di Repubblica: "L’unico reparto del Napoli quasi al completo è proprio l’attacco, però. Sono infatti rimasti alla base Lukaku, Politano e soprattutto Neres, che avrà quindi la sua grande occasione per convincere Conte a promuoverlo tra i titolari. Molto dipenderà dalle condizioni di Khvicha Kvaratskhelia, uscito con un piede gonfio dalla partita di venerdì scorso contro il Como e partito malconcio per la sua Georgia, dove lo attendono le sfide di Nations League contro Ucraina e Albania.

Il campione dell’Est non rientrerà a Castel Volturno prima di mercoledì prossimo e solo in caso di completo recupero si potrà candidare per essere in campo dal primo minuto a Empoli. Altrimenti nella delicata trasferta toscana potrebbe esserci una meritata chance per il nuovo acquisto brasiliano, che rispetto al suo compagno ha invece molto più tempo a sua disposizione per presentarsi al top della forma alla ripresa del campionato".