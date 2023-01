Repubblica - Nessun allarme in casa Napoli per il caso Osimhen: Chiavelli in visita alla Figc

Scrive l'edizione odierna di Repubblica in merito alle voci di possibili ripercussioni in casa azzurra per le indagini relative al trasferimento dell'attaccante

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it "Sia in società che nella squadra del Napoli non c’è allarme per gli eventuali sviluppi giudiziari del caso Osimhen". Così scrive l'edizione odierna di Repubblica in merito alle voci di possibili ripercussioni in casa azzurra per le indagini relative al trasferimento dal Lille dell'attaccante nigeriano. Scrive il quotidiano: "Totale tranquillità da parte degli azzurri che pensano solo al campo e a vincere altre partite per continuare a perpetrare il sogno scudetto. Intanto ieri c'è stata una visita in Figc dell'amministratore delegato del Napoli Andrea Chiavelli".