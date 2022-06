Repubblica non esclude il colpo di scena: "Le ultime su Ospina"

Non è da escludere il colpo di scena per il futuro di David Ospina. Lo scrive l'edizione odierna di Repubblica

Non è da escludere il colpo di scena per il futuro di David Ospina. Lo scrive l'edizione odierna di Repubblica: “Le sue condizioni (ingaggio da 3 milioni di euro) non sono state accettate dal Napoli che gli vorrebbe confermare il contratto attuale (1,8 milioni) per altre due stagioni. Il discorso potrebbe riaprirsi in extremis e per questo motivo il rinnovo con Meret non è stato ancora definito: lo stesso friulano non è convintissimo. Accetterebbe di prolungare il suo legame con il Napoli soltanto se gli fosse garantita la centralità nel progetto. La decisione andrà presa prima del ritiro a Dimaro-Folgarida”