Repubblica - Occorre un taglio dai 40 ai 70 mln su monte ingaggi

Tra gli obiettivi del Napoli per il prossimo anno ci sarà quello, annunciato da Aurelio De Laurentiis, di ridurre in maniera sostanziosa il monte ingaggi. Ne scrive Antonio Corbo nel suo editoriale per Repubblica.

"Dai 150 milioni attuali, occorre un taglio dai 40 ai 70. Il mancato rinnovo di Insigne, Mertens, Ghoulam e Ospina è l'inizio. Verranno giovani con ingaggio più modesto. Giuntoli è al lavoro. Risparmiare senza indebolire, è la missione che gli è stata affidata. Spalletti intanto dovrà trarre il massimo dai prossimi week-end. Vittorie con Venezia e Inter, ecco le prime scintille per portare il Napoli oltre il gelo del suo strano inverno"