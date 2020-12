Repubblica - Osimhen è guarito: per Natale sarà a Napoli

Novità sulle condizioni di Dries Mertens e Victor Osimhen. A parlare dei tempi di recupero dei due attaccanti è l'edizione odierna di Repubblica, che annuncia novità importanti soprattutto per il nigeriano: "Come Osimhen, che è guarito dalla contusione alla spalla e per Natale tornerà dal Belgio, dove sta ultimando la sua convalescenza.

Sul belga: "Mertens avrà invece bisogno di almeno un altro paio di settimane e per lui l’appuntamento è rimandato a metà gennaio, dopo la distorsione alla caviglia".