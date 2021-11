Repubblica - Osimhen, la Nigeria non si rassegna! Servirà consulto medico internazionale

Victor Osimhen dovrà saltare la Coppa D'Africa: questo il responso dei medici dopo l'operazione effettuata nella giornata di martedì. Secondo quanto scrive l'edizione odierna di Repubblica, però, la Nigeria non pare rassegnata a perdere l'attaccante: "Ci vorrà un consulto medico internazionale per convincere la Nigeria del fatto che Osimhen non può partire con la Nazionale" si legge sul quotidiano.

Potrebbe dunque avviarsi un contenzioso, con De Laurentiis pronto a tutelarsi con l'ausilio legale dell'avvocato Enrico Lubrano, che dovrà fonrire le prove che l'attaccante non è in grado d giocare per quella data (si gioca dal 9 gennaio al 6 febbraio 2022) e che accorciare i tempi sarebbe un rischio per la salute del ragazzo.