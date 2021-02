Repubblica - Ottimismo su Osimhen: nessuna traccia di lesioni, i tempi di recupero

Osimhen, nella giornata di oggi, sarà sottoposto a un'accurata visita neurologica alla clinica Pineta Grande di Castel Volturno, decisiva per stabilire la tempistica precisa del suo ritorno in campo. L'edizione odierna del quotidiano Repubblica fa sapere che si spazia da un minimo stop della durata di un paio di giorni a un massimo di un mesetto. Ma in casa Napoli c'è ottimismo per l'esito della Tac. Non c'è traccia di lesioni e neppure della breve perdita di conoscenza del bomber.