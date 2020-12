Repubblica - Out Osimhen, per l'AZ scalpita Politano: l'ex Sassuolo ha fissato l'obiettivo

Victor Osimhen non tornerà per la sfida di domani contro l'AZ Alkmaar e difficilemnte riuscirà a rientrare per il match di campionato contro il Crotone. Un infortunio, quello che ha colpito il nigeriano, che lo sta tenendo lontano dai campi ormai da diverse settimane. Per la sfida di domani di Europa League - scrive oggi La Repubblica - è pronto ad entrare Matteo Politano, che spera anche di raccogliere un numero di prestazioni utili per conquistarsi un posto per l'Europeo con l'Italia di Mancini.