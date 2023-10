Repubblica - Raspadori ha convinto Garcia: anche a Berlino la spunterà su Simeone

Sarà Giacomo Raspadori a guidare l'attacco del Napoli nella trasferta di Berlino in Champions League.

Sarà Giacomo Raspadori a guidare l'attacco del Napoli nella trasferta di Berlino in Champions League. Stando a quanto riferito da La Repubblica, dopo la buona prestazione con l'Hellas Verona l'attaccante classe 2000 la spunterà nuovamente su Giovanni Simeone. Non è ancora certo, ma le buone risposte date dall'ex Sassuolo lo mettono in una situazione di vantaggio rispetto al collega.