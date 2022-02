Repubblica - Retroscena Insigne: il Napoli lo avrebbe liberato per risparmiare ultimi mesi di ingaggio

Lorenzo Insigne ripartirà dal Toronto, è già ufficiale il suo trasferimento in Canada, ma partirà solo in estate, a fine contratto. Il Napoli, però, lo avrebbe liberato anche subito in campo di un compenso ridotto per risparmiare le ultime mensilità del suo costoso stipendio. Il retroscena è stato raccontato dall'edizione odierna del quotidiano Repubblica.