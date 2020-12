Repubblica - Ricorso Napoli, ora non si esclude un accoglimento parziale: lo scenario

Martedì ci sarà la discussione del ricorso del Napoli al Collegio di Garanzia del Coni a cui non prenderà parte la FIGC che non s'è costituita. Il club di De Laurentiis punta a vedersi togliere almeno una delle due penalizzazioni con un dossier difensivo curato nei dettagli e - riferisce quest'oggi Repubblica - c'è fiducia. Il ricorso del Napoli ovviamente potrebbe pure essere rigettato, ma - si legge - non si può escludere neanche un accoglimento parziale, scindendo la penalizzazione in classifica dal 3- 0 al tavolino. Il – 1 è sempre stato considerato una pena accessoria, legata cioè al 3- 0, ma la situazione potrebbe cambiare.