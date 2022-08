Repubblica - Ronaldo sfumato, niente prestito: definita la posizione di Osimhen

"Era questa l’idea prospettata da Jorge Mendes al club azzurro che però non si è concretizzata"

TuttoNapoli.net

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Un silenzio che sa di opportunità sfumata. Perché di questo si è trattata". Per l'edizione odierna di Repubblica è sfumata la possibilità di vedere Cristiano Ronaldo al Napoli con ingaggio quasi interamente pagato dallo United e Osimhen al Manchester per un’offerta superiore ai 100 milioni di euro.

"Era questa l’idea prospettata da Jorge Mendes al club azzurro che però non si è concretizzata. I Red Devils si sono indirizzati verso altri obiettivi: hanno chiuso l’acquisto di Antony dall’Ajax e non sembrano orientati ad un altro colpo nel reparto avanzato. Il Napoli ne ha preso atto: non ha mai ricevuto proposte dall’Inghilterra per Osimhen, soddisfatto di restare in maglia azzurra nella stagione della Champions. L’ipotesi di un prestito di Cristiano Ronaldo a prescindere dalla cessione del numero 9 azzurro non è mai realmente decollata. La posizione di CR7 resta intricata, mancano 48 ore alla fine del mercato e non si esclude neanche una permanenza forzata a Manchester, considerando che pure l’ipotesi Sporting Lisbona non decolla. Sullo sfondo c’è sempre il Chelsea che vorrebbe regalarsi un colpo ad effetto. Il Napoli resta ovviamente vigile sulla situazione, Ronaldo ha voglia di giocare la Champions, ma il club azzurro ha concentrato la sua attenzione sulla questione Keylor Navas".