Repubblica - Se la Juve ha falsato i dati per l'iscrizione, l'art.31 prevede la retrocessione

Lo scrive il portale del quotidiano Repubblica, che analizza tutte le possibili conseguenze del terremoto in casa bianconera

"Se in sede di giudizio si proverà che la Juventus ha falsificato i dati contabili per potersi iscrivere al campionato, anche solo in una delle tre stagioni prese in esame dall'indagine, potrebbe anche pagare con la retrocessione , come prevede il comma 2 dell'articolo 31 del codice di giustizia sportiva".

Lo scrive il portale del quotidiano Repubblica, che analizza tutte le possibili conseguenze del terremoto in casa bianconera: "Questo è uno scenario estremo: per palesi violazioni in tema di plusvalenze, negli scorsi anni a essere penalizzati in termini di punti sono stati solo Cesena e Chievo Verona. A essere contestato potrebbe essere anche il terzo comma, in questo caso per la questione stipendi: "La società che pattuisce con i propri tesserati o corrisponde comunque loro compensi, premi o indennità in violazione delle disposizioni federali vigenti, è punita con l'ammenda da uno a tre volte l'ammontare illecitamente pattuito o corrisposto, cui può aggiungersi la penalizzazione di uno o più punti in classifica".