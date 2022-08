Repubblica - Simeone e Olivera in ritardo di condizione: solo due nuovi acquisti dal 1'

Nuovi acquisti in ritardo di condizione. Ne scrive l'edizione odierna di Repubblica:

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nuovi acquisti in ritardo di condizione. Ne scrive l'edizione odierna di Repubblica: "l mercato estivo è infatti ancora in piena evoluzione e l’allenatore resta in attesa di altri tre rinforzi (Navas, Ndombelé e Raspadori), mentre non ha fatto a tempo ad aggregarsi al gruppo Giovanni Simeone, in attesa di essere tesserato. L’attaccante argentino, potenziale ex della partita allo stadio Bentegodi, è a corto di forma come il terzino uruguaiano Olivera, in panchina con Ostigard.

Tra i nuovi acquisti troveranno subito un posto tra i titolari il difensore coreano Kim e l’esterno offensivo georgiano Kvaratskhelia. Le incognite sono già troppe e puntaresull’usato sicuro è l’unico antidoto a un esordio sula carta senza rete, nella speranza di fare la differenza contro un avversario tradizionalmente ostico con gli automatismi memorizzati nella scorsa stagione".