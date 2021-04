Repubblica - Sorpresa tra i pali con la Juve: Ospina non si sente pronto

Potrebbe esserci ancora Alex Meret a difendere la porta del Napoli nella sfida alla Juve. Nonostante le voci di un ritorno dal primo minuto di David Ospina, l'edizione odierna di Repubblica punta sul giovane portiere come titolare nella sfida dello Stadium.

"Per questo in porta alla fine dovrebbe esserci Meret, anche se Ospina è completamente guarito ed è stato convocato per la partita con la Juve. Ma il portiere colombiano ha ancora un po’ di dolore al dito e non si sente al cento per cento" si legge sul quotidiano.