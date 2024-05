Repubblica - Squadra fantasma: il Napoli ha reso il Maradona irriconoscibile

Brutto Napoli in un Maradona semivuoto e anche in contestazione. Male, malissimo gli azzurri. Questa l'analisi de La Repubblica dopo il Bologna

Brutto Napoli in un Maradona semivuoto e anche in contestazione. Male, malissimo gli azzurri. Questa l'analisi de La Repubblica dopo il Bologna: "I rossoblù di Motta passeggiano in un Maradona silente, mezzo vuoto e irriconoscibile, dove esplode la protesta dei tifosi, mentre di là i duemila rossoblù fanno festa con la squadra per la prima storica qualificazione.

Del Napoli campione non è rimasto più niente, è una squadra fantasma, con le bocche chiuse dopo l’undicesimo k.o. Il match è finito ancora prima di cominciare, i rossoblù hanno chiuso la pratica in tre minuti con le reti di Ndoye e Posch, entrambi mai a segno in questa stagione. Dopo 12 minuti era già tutto compiuto.

La genialità di Motta è vedere il futuro in anticipo e trovare le contromisure (ora dovrà sostituire Zirkzee, stirato). Mai una formazione uguale all’altra, sempre una o più mosse a spiazzare tutti: fenomeno.

Il presidente del Napoli De Laurentiis non aveva visto male l’estate scorsa, quando per sostituire Spalletti cercò proprio Motta e incassò il secco rifiuto del tecnico".