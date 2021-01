Repubblica su ADL: "Ha capito che le voci sull'esonero potevano fare danni"

Dall'esonero alla conferma, passando per le voci sui possibili sostituti. E' successo tutto in poco tempo. L'edizione odierna del quotidiano Repubblica prova a ricostruire quanto accaduto nei pensieri di De Laurentiis: "Il presidente a caldo l’aveva presa molto male, come del resto i tifosi. Poi però ha capito che le voci sull’esonero di Gattuso potevano fare danni di gran lunga maggiori, rispetto alla giustificata amarezza per i 3 punti lasciati al Bentegodi".