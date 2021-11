Repubblica sul caso plusvalenze: "Ora Figc vuole cambiare la regola ai fini delle iscrizioni"

Il presidente della FIGC Gabriele Gravina, scrive oggi 'Repubblica', sta valutando la possibilità di inserire una normativa che permetta alla Federazione di non considerare ai fini delle iscrizioni ai campionati gli effetti a bilancio degli scambi a saldo zero. E' la prima reazione della FIGC al caso plusvalenze che rischia di scombussolare ancora una volta in calcio italiano. Una norma che, se verrà attuata, sarà comunque tardiva rispetto a quanto già accaduto: rischia di chiudere la stalla a buoi già scappati.