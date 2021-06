Repubblica sull'Italia: "Mancini sfrutta le idee della Serie A: c'è una qualità del Napoli"

C'è tanta tattica della Serie A nella Nazionale di Mancini: dall'attacco in sovrannumero dell'Inter alla verticalità fulminea del Milan, passando per la riaggressione dell'Atalanta, il palleggio raffinato del Napoli, l'attacco posizionale con rotazioni della Juventus. In tre anni di lavoro - sottolinea La Repubblica - il c.t. ha elaborato un sistema inedito, fino all'approdo attuale. L'Italia non può attingere dai "blocchi", come accadeva in passato, né può replicare la tattica delle due o tre squadre più forti. Ci sono tutte le premesse - secondo il quotidiano - perché questa Nazionale abbini eventuali successi a un gioco divertente, e rispondente ai nuovi canoni della Serie A.