Repubblica - Un rinforzo in stile Bakayoko dalla Premier: sondaggi per Sissoko col Tottenham

Moussa Sissoko, classe 89 di proprietà del Tottenham, potrebbe essere un rinforzo in stile Bakayoko per il Napoli per quel concerne la formula di approdo in azzurro. Questa l'indiscrezione lanciata dal quotidiano 'Repubblica".

"Il Tottenham potrebbe cedere in prestito il francese Moussa Sissoko e il Napoli vuole capire i margini di manovra. Il francese ha anche la giusta esperienza e garantisce grande impatto. Un affare alla Bakayoko (col Tottenham che contribuisce anche all’ingaggio) potrebbe cambiare i piani del Napoli" si legge sul quotidiano