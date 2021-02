Repubblica - Via sms ADL ha confermato la fiducia a Gattuso: nessun ultimatum temporale

Addio a fine stagione tra il Napolli e Rino Gattuso. Lo scrive l'edizione odierna di Repubblica che chiarisce come il tecnico non sia però in bilico in questo momento: "Sul divorzio alla fine del campionato non ci sono più dubbi, ormai: dopo il flop in dirittura d’arrivo della trattativa per il rinnovo, che s’era già ingarbugliata a dicembre e a prescindere dunque dai recenti risultati negativi"

Il quotidiano spiega così la scelta di Aurelio De Laurentiis: "De Laurentiis si è dunque fatto bastare un rapido giro di orizzonti, prima di confermare la fiducia a Gattuso, con uno scambio cordiale di sms. Non esiste alcun ultimatum temporale e almeno per ora la panchina non è in bilico".