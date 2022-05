Secolo XIX - Spezia-Napoli, curve chiuse: liguri sconteranno sanzione in Coppa Italia

Sanzioni attenuate per il fattivo comportamento di calciatori, tecnici e dirigenti per calmare gli animi negli scontri.

"Spezia e Napoli, una partita a curva chiusa", titola stamane Il Secolo XIX dopo gli scontri di domenica tra le due tifoserie. Il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea ha sanzionato il club ligure con l'obbligo di disputare una gara con il settore denominato "piscina" privo di spettatori (nella prima gara utile della stagione 2022/23, presumibilmente in Coppa Italia) e 15.000 euro di multa con diffida.

Analogamente per il Napoli una gara con il settore "curva A" dello stadio senza pubblico (riconducibile al gruppo individuato alla Spezia). Ammenda di 30.000, anche in questo caso con diffida. Sanzioni attenuate per il fattivo comportamento di calciatori, tecnici e dirigenti per calmare gli animi negli scontri.