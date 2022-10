Tmw - Spalletti rilancia sei giocatori freschi per il Sassuolo: resiste un solo ballottaggio

Fonte: Tmw

Il Napoli non ha alcuna intenzione di fermarsi. Al Maradona - ancora sold-out e carico d'entusiasmo anche per celebrare il compleanno di Diego - arriva il Sassuolo e l'obiettivo è di allungare a 13 l'incredibile striscia di vittorie consecutive e quantomeno tenere le distanze sulle inseguitrici. Match però da non sottovalutare per gli uomini di Spalletti perché il Sassuolo negli ultimi anni ha sempre giocato qualche brutto scherzo (spesso fuori casa, ma in qualche occasione anche a Fuorigrotta), ma soprattutto per la crescita della squadra di Dionisi: dopo le vittorie su Torino e Salernitana, ha perso di misura gare molto equilibrate contro Atalanta e Inter ed è reduce dal successo interno sul Verona che ha restituito quella serenità di classifica fondamentale per affrontare le squadre d'alta classifica anche con spensieratezza.

Almeno sei uomini freschi

Spalletti arriva alla sfida nel migliore dei modi, avendo gestito - con le scelte iniziali e poi i cambi - lo sforzo in Champions contro i Rangers. Il tecnico del Napoli darà spazio a tutti (o quasi) i giocatori risparmiati nell'ultima gara. In difesa rientra Juan Jesus con Kim, a destra Di Lorenzo ed a sinistra Olivera si gioca il posto con Mario Rui per l'unico vero ballottaggio della vigilia. In mediana con l'inamovibile Lobotka rientra Zielinski e dovrebbe esserci anche Anguissa dal primo minuto dopo l'infortunio muscolare. In attacco tridente totalmente fresco con Kvaratskhelia, Osimhen e Lozano al meglio per sacrificarsi in pressione sulla costruzione dal basso dei neroverdi.