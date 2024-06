"A Napoli sicuri di Buongiorno. Cairo no", scrive così in prima pagina l'edizione odierna del quotidiano torinese Tuttosport

"A Napoli sicuri di Buongiorno. Cairo no", scrive così in prima pagina l'edizione odierna del quotidiano torinese Tuttosport, parlando della possibile cessione al Napoli di Alessandro Buongiorno. L'apertura al centro è dedicata al calciomercato dei bianconeri: "Milik-Nizza avvicina Thuram". Il sommario: "Douglas Luiz, visite tra domani e martedì e per Khephren la Juve ha una carta in più". In spalla un box è riservato alla Nazionale italiana con un paragone inter-sportivo tra Chiesa e il tennista Sinner: "Serve Fede alla Jannik". Di seguito la prima pagina integrale