Tuttosport - A Venezia una brutta pagina di sport con i cori anti-Napoli

Durante Venezia-Napoli, ma anche prima del fischio d'inizio, i tifosi arancioneroverdi si sono resi protagonisti di due brutte pagine di sport. Prima si sono voltati di spalle al minuti di silenzio per ricordare Zamparini, ma non c'è solo questo come scrive Tuttosport: "Non sono neanche mancati i cori di discriminazione territoriale nei confronti del Napoli, altra brutta pagina in un pomeriggio di sport".