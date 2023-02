Tuttosport - ADL crede alla vittoria della Champions: fissato ricco premio e spunta una frase

Aurelio De Laurentiis crede alla vittoria della Champions League. Lo scrive l'edizione odierna di Tuttosport

Aurelio De Laurentiis crede alla vittoria della Champions League. Lo scrive l'edizione odierna di Tuttosport: "Un obiettivo dal quale non si sottrae nemmeno il Napoli. «Se non vinciamo la Champions quest’anno...», il commento colorito del presidente Aurelio De Laurentiis a una domanda che un tifoso gli aveva posto al telefono, lascia intendere che il patron crede nella possibilità di arrivare fino alla finale di Istanbul, tanto da fissare anche un ricco premio per l’eventuale vittoria della competizione".