Tuttosport - ADL in disaccordo con Agnelli: avrebbe accettato la SuperLega in un solo caso

Il Napoli non ha mai preso posizione in merito alla questione SuperLega. Tuttosport fa sapere che il club ha insistito con un "No comment" di estrema prudenza, nonostante la SuperLega sia un vecchio pallino di Aurelio De Laurentiis. Il coinvolgimento della sua società sarebbe stata un successo, secondo il patron, soltanto se l'operazione non fosse in opposizione agli organi che governano il calcio mondiale. Il presidente azzurro - si legge - voleva la riforma della UEFA e non andare contro alla stessa, non è d'accordo con questa sorte di golpe alla fine fallito.