Tuttosport - ADL promuove Micheli ds in attesa del sostituto di Giuntoli: due ipotesi

TuttoNapoli.net

Con Giuntoli che ha già rassegnato le proprie dimissioni, De Laurentiis ha già affidato a Maurizio Micheli l’interregno da direttore sportivo, in attesa di capire se ne verrà ingaggiato un altro oppure se si proseguirà con questo board. Pietro Accardi dell’Empoli, ma soprattutto Ciro Polito se il Bari dovesse salire in Serie A, sono i due papabili. Sul nome del nuovo allenatore non dovrebbe esserci il giudizio del ds, perché da sempre è prerogativa assoluta del presidente. Lo scrive Tuttosport.