Tuttosport attacca Osimhen: "Due o tre sceneggiate poco sportive, peccato"

L’edizione odierna di Tuttosport ha assegnato un 6.5 in pagella a Victor Osimhen, nonostante la prova strepitosa dell’attaccante arricchita dal gol decisivo. Questa la motivazione del quotidiano: “Una forza della natura: imperioso nelle progressioni, impreciso nel primo tempo, poi volpino sul gol. Mezzo voto in meno, però, per 2 o 3 sceneggiate poco sportive: peccato”.