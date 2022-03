Tuttosport - C'è uno slogan che circola nello spogliatoio del Napoli

Per restare lassù fino alla fine bisognerà vincere 10 partite e pareggiarne soltanto una, al massimo due

“Il campionato comincia adesso” è lo slogan che sta circolando nello spogliatoio azzurro, senza nemmeno fare calcoli per cercare di aggiudicarsi il primo scudetto del dopo Maradona. Lo scrive l'edizione odierna di Tuttosport, che ricorda: "Ed è da quel settennato d’oro che i partenopei non provavano l’ebrezza di essere la capolista del campionato alla 272 giornata (l'Inter ha però una gara da recuperare, a Bologna).

Per restare lassù fino alla fine bisognerà vincere 10 partite e pareggiarne soltanto una, al massimo due, altrimenti il sogno continuerà ad essere tale ed il club festeggerà per l'approdo in Champions.