Tuttosport - Caso Osimhen, ADL tira in ballo Giuntoli ma le firme sono sue

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

“Davanti al pm, De Laurentiis avrebbe poi tirato in ballo l’ex direttore sportivo Cristiano Giuntoli, ora direttore tecnico della Juventus scaricando di fatto su di lui la responsabilità della trattativa. De Laurentiis avrebbe anche detto di non essere certo di aver mai incontrato il presidente del Lille. Sta di fatto, però, che Giuntoli non compare nell’elenco degli indagati perché non aveva potere di firma, in capo proprio a De Laurentiis”. A scriverlo è il quotidiano Tuttosport che commenta la vicenda legata all'affare Osimhen dopo l'interrogatorio a De Laurentiis in Procura a Roma.