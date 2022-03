Tuttosport - Che guai per Spalletti: tre assenze pesantissime con l'Atalanta

TuttoNapoli.net

Da mercoledì il tecnico Spalletti comincerà a lavorare con ciò che gli resta di una squadra priva di 10 elementi, tutti in Nazionale Insigne e Politano , Elmas , Koulibaly , Lozano , Ospina , Anguissa , Lobotka , Osimhen e Rrahmani. Sull'edizione odierna di Tuttosport si fa il punto della situazoine in casa Napoli e ci si proietta alla sfida di Bergamo che verrà giocata dopo la sosta.

"Gli ultimi non potranno essere del match di Bergamo, perché saranno squalificati dal giudice sportivo. E non saranno due assenze da poco. Il difensore kosovaro non salta un minuto in campionato dal 23 settembre nella sfida contro la Sampdoria, quando lasciò il campo al 3’ della ripresa per far posto a Kostas Manolas , e nella graduatoria dei calciatori più presenti nel Napoli è secondo dietro Di Lorenzo . A tal proposito, potrebbe essere il terzo assente a Bergamo, perché ieri è stato sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una distorsione di secondo grado del ginocchio destro. Ma l'assenza più pesante sarà quella di Victor Osimhen, il vero trascinatore del Napoli che grazie ai suoi gol ha rimesso gli azzurri in corsa per lo scudetto".