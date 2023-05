Tuttosport - Chissà se Thiago Motta ha avuto un pensiero stupendo sul Napoli...

Sull'edizione odierna di Tuttosport si analizza così il 2-2 tra Bologna e Napoli che ha messo in luce le ottime idee di Thiago Motta.





TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"Non è banale rimontare due gol ai campioni d'Italia, sebbene per il Napoli la gara del Dall'Ara avesse più che altro l'allure di una passerella per i suoi tanti tifosi di stanza in Emilia". Sull'edizione odierna di Tuttosport si analizza così il 2-2 tra Bologna e Napoli che ha messo in luce le ottime idee di Thiago Motta.

"E' chiaro che il Bologna vede l'ottavo posto sempre più lontano, anche se una vittoria all'ultima a Lecce (abbinata a qualche concomitanza) terrebbe accesa una fiammella. Chissà se Thiago Motta per qualche istante ha avuto un pensiero stupendo sul fatto che il Napoli possa essere la sua squadra nella prossima stagione. Intanto si prepara a incontrare Joey Saputo, presente ieri al Dall'Ara e pronto a fargli sapere quali siano le strategie del club per rimarginare il debito. O almeno è ciò che vorrebbe conoscere Thiago nel dettaglio".