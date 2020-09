Tuttosport - Con addio Koulibaly pronto Sokratis: si libererà a zero

Resta Sokratis Papastathopoulos la scelta del Napoli nel caso dovesse concretizzarsi la cessione di Kalidou Koulibaly. Lo afferma l'edizione odierna di Tuttosport, che accenna brevemente alla questione difensore in casa Napoli: "L’alternativa a Koulibaly sarà quasi certamente Sokratis Papastathopoulos, che si libererà a zero dall’Arsenal, poi si cercherà un esterno in prestito".