Tuttosport - Conte non ha obbligo di vincere Scudetto, ma vuole dare il primo strappo in vetta

vedi letture

Dopo il decimo posto dello scorso anno, il Napoli non ha di certo l'obbligo di vincere lo Scudetto. Lo sostiene anche l'edizione odierna di Tuttosport, secondo cui però Antonio Conte vede nel match di stasera contro il Como una prima grande opportunità di allungo. Ecco quanto di legge sul quotidiano piemontese:

"No, il Napoli non ha l’obbligo di vincere lo scudetto. Quello è un dovere che spetta a chi «ha voluto la bicicletta e ora deve pedalare forte». Però, vuoi che Antonio Conte non guardi alla partita di questa sera come alla grande occasione per dare il primo strappo a quelle che stanno inseguendo la sua squadra?".