Tuttosport - Conte sta realizzando tutti i sogni di mercato di Inzaghi per l'Inter

vedi letture

Hermoso però doveva essere l’eccezione: per non regalarlo alla concorrenza, perché era un giocatore dal profilo internazionale

Facendo un focus di mercato sull'Inter, l'edizione odierna di Tuttosport elogia quello del Napoli, esprimendosi così: "Il mercato, lapalissiano sottolinearlo, è un gioco a incastri. E il niet del fondo Oaktree per Mario Hermoso, 29 anni compiuti il 18 giugno con (caso vuole) pure 29 presenze agli atti in Champions League, è un assist per il Napoli di Antonio Conte. Che sta realizzando, uno dopo l’altro, i sogni di Simone Inzaghi, visto l’epilogo della vicenda Buongiorno.

[...] Hermoso però doveva essere l’eccezione: per non regalarlo alla concorrenza, perché era un giocatore dal profilo internazionale e perché con lui magari in un futuro sarebbero state più digeribili eventuali offerte per Bastoni. Per questo il no allo spagnolo è stato il primo autogol del fondo".