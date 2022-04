Tuttosport - Corsa a Bremer, il Napoli pronto a mettere sul piatto una contropartita tecnica

TuttoNapoli.net

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Napoli proverà a giocare la carta Andrea Petagna per strappare al Torino il difensore Gleison Bremer. A scriverlo è l'edizione odierna di Tuttosport: "L'Inter metterebbe sul piatto della bilancia Federico Dimarco che Juric ha avuto a Verona, la Juve potrebbe girare Federico Gatti (che Vagnati a gennaio ha trattato invano) e magari chiudere i conti per Rolando Mandragora , il Milan inserire Tommaso Pobega e il Napoli potrebbe sacrificare Petagna: giocatori importanti che in qualche modo farebbero comodo a Juric".