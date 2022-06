Tuttosport - Corsa a tre per Asllani: c'è anche il Napoli

TuttoNapoli.net

Anche il Napoli sulle tracce di Kristjan Asllani, centrocampista rivelazione dell'Empoli nello scorso campionato. A scrivere dell'interesse degli azzurri è Tuttosport: "A proposito di grandi squadre, in tante hanno messo nel mirino Asllani. Il Newcastle, per esempio, è solo l'ultimo della lista, ma in Italia oltre all'Inter si sono interessate Napoli e Milan (Maldini lo vorrebbe bloccare per il 2023). Sorride Corsi , il presidente dell'Empoli che non vorrebbe perdere il suo gioiellino, ma sa che non potrà tarparne le ali e punterà a ottenere il massimo.

L'Inter, che ha ottimi rapporti con i toscani - vedi l'ultimo prestito di Pinamonti -, ha argomenti per ingolosire Corsi, ovvero tanti altri ragazzi come il solito Esposito, ma anche Satriano o Radu nel caso servisse un portiere. Marotta e Ausilio hanno in programma a breve un vertice con l'Empoli per mettersi in pole e capire la fattibilità dell'operazione, magari con la formula del prestito con obbligo".