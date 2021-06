Tuttosport difende Gattuso: "Mendes non cura i suoi interessi"

Approfondimento sull'edizione odierna Tuttosport in edicola questa mattina sulla vicenda Gattuso. Il quotidiano evidenzia come in otto anni nessun giocatore di Jorge Mendes sia stato preso su sua indicazione anche perché - scrive il giornale - non si tratta del suo procuratore, ma di un amico. La rottura tra Gattuso e la Fiorentina è arrivata per divergenze con il club sulla strategia di rafforzamento e Sergio Oliveira è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

I Viola hanno ritenuto spropositate le richieste del Porto e quindi le commissioni, ma non regge il resto perché - ripete il quotidiano - Mendes non cura gli interessi di Gattuso. Infine, l'ex allenatore del Napoli è stato contatto dal Tottenham dopo il divorzio dalla Fiorentina e non prima. Levy ha subito assecondato l'intuizione di Paratici, ma osteggiata da chi, presso il numero uno del club, ha una voce molto ascoltata e si è fatto sentire. Ora sembra che il favorito sia Nuno Espirito Santo, tecnico del Wolverhampton, territorio di Mendes amico di Gattuso.