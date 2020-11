Tuttosport - Difetto di mira negli attaccanti nasce da un calo atletico

"Qualcosa non va e non è escluso che il Napoli stia subendo una flessione sul piano atletico, tale da impedirgli di andare a segno con l’iniziale continuità". Secondo l'edizione odierna di Tuttosport ci potrebbe essere un calo fisico del Napoli ad incidere col momento altalenante della squadra di Rino Gattuso. Così scrive sul tema il quotidiano: "D’accordo, l’organizzazione degli avversari ha limitato alla squadra di Gattuso quelle scorribande che avevano fatto gridare tutti al mezzo miracolo nella prospettiva scudetto, ma i risultati recenti sono deludenti, principalmente per le manchevolezze della squadra.

Se il Napoli è la seconda squadra del campionato, dopo il Sassuolo, per tiri effettuati nello specchio della porta (48 contro 47), allora il calo realizzativo non si spiegherebbe se non con un improvviso difetto di mira di alcuni attaccanti tra i più affaticati".