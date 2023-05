Tuttosport - Duelli rusticani al via dal 5 giugno, il giorno delle dimissioni di Spalletti

Così scrive sul tema l'edizione odierna di Tuttosport.

"Duelli rusticani che potrebbero prendere corpo da lunedì 5 giugno, quando Spalletti presenterà materialmente le dimissioni a De Laurentiis che aveva utilizzato la clausola del rinnovo per un anno lo scorso 19 aprile". Così scrive sul tema l'edizione odierna di Tuttosport.

"Poi si aprirà ufficialmente la ricerca del nuovo coach, con la priorità verso quelli che applicano lo stesso 4-3-3 utilizzato quest’anno. La scelta viene fatta direttamente da De Laurentiis e quelli individuati finora non accetterebbero se non dietro compensi esagerati per le capacità del Napoli. Come Luis Enrique, ex ct della Spagna, nonché tecnico di Barcellona e Roma, oppure Antonio Conte che rappresenta un suo antico desiderio e che può giocare con la difesa a quattro. Anche se con gli stessi è portato a scontrarsi, don Aurelio ama i tecnici di grande personalità".